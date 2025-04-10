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Çaycuma’da Mevlid-i Şerif Programı Düzenlendi

MEVLİD-İ ŞERİF PROGRAMI DÜZENLENDİ

Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Merkez Camii’nde anlam dolu bir Mevlid-i Şerif düzenlendi. Bu önemli programa, Çaycuma İlçe Kaymakamı Adem Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, İlçe Özel İdare Müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katılarak polis teşkilatına destek verdiler.

DUALARLA ŞEHİTLER ANILDI

Etkinlikte, özellikle şehit polisler ve tüm güvenlik güçleri için dualar yapıldı. Mevlid-i Şerif sonrası katılımcılar, güvenlik güçlerinin ve polis teşkilatının ülke için taşıdığı önemi yeniden dile getirdiler. Bu tür faaliyetlerin, toplumun güvenliği için görev yapan polislere olan minnettarlığı ve saygıyı arttırmaya büyük katkı sağladığı belirtildi.

TOPLUMSAL BAĞLAR GÜÇLENDİRİLDİ

Program, vatandaşların güvenlik güçleriyle olan bağlarını kuvvetlendiren önemli bir etkinlik olarak zihinlerde yer etti. Polislere verilen destek ve saygının, toplumda güven ortamını artırmada ne kadar önemli olduğu vurgulandı. Etkinlik, katılımcıların birlik ve beraberliğini pekiştiren gözlemle dolu bir gün oldu.

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