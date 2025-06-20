Çaycuma’da Mezuniyet Töreni Gerçekleşti

COŞKULU MEZUNİYET TÖRENİ DÜZENLENDİ

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesindeki eğitimdeki öncü kurumlardan biri olan Nuran ve Celal Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı sona eren mezunlar için coşkulu bir mezuniyet etkinliği gerçekleştirdi. Gerçekleşen bu özel etkinliğe; Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Özkan Yıldırım, Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Zekai Kamitoğlu, TSO Meclis Başkanı Yusuf Hüseyin Arslan, TSO Yönetim Kurulu Üyeleri Deniz Saraç ve Kadir Özkara, Okul Müdürü Sadık Yaşar, hayırsever Nuran Gülşen, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.

AÇILIŞ KONUŞMASI VE BELGE DAĞITIMI

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Sadık Yaşar, mezun öğrencilere hayatlarında ve iş yaşamlarında başarılar dileyerek onları tebrik etti. Ardından mezun olan öğrencilere mezuniyet belgeleri ve ödülleri protokol üyeleri ve öğretmenler tarafından verildi. Törende okul birincisi olan öğrenci, gelenek gereği okul kütüğüne plaket çaktı. Daha sonra bayrak ve flama devir teslimi gerçekleştirildi.

MEZUNİYET COŞKUSU YAŞANDI

Törenin final bölümünde öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte mezuniyet pastasını kestiler. Mezuniyet coşkusunu daha da artırmak için keplerini havaya fırlatarak bu özel anı kutladılar. Her yıl kaliteli mezunlar yetiştirerek güçlü bir eğitim anlayışı sunan Nuran ve Celal Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, eğitimdeki başarılarını ve topluma kazandırdığı bireylerle örnek bir okul olma yolunda ilerliyor.