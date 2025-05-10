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Çaycuma’da Seracılık Kursu Tamamlandı

SERACILIK KURSUNUN BAŞARIYLA TAMAMLANMASI

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile düzenlenen “Seracılık Kursu”nu başarıyla tamamlayan 35 kadın kursiyer, bir törenle belgelerini aldı. Törene katılan Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, kadınların tarımsal üretimdeki önemine vurgu yaptı ve seracılığın bölge ekonomisi için taşıdığı potansiyeli dile getirdi.

KADINLARIN ÜRETİME KATILIMI VE TOPLUMSAL KALKINMA

Kaymakam Kaya, kadınların üretime katılımının artırılmasının toplumsal kalkınma açısından büyük bir önem taşıdığını belirtti. Kursiyerleri gösterdikleri emek ve başarıdan dolayı tebrik eden Kaya, eğitimin önemine de dikkat çekti. Kurs sonunda sertifikalarını alan kadınlar, edindikleri bilgi ve becerileriyle kendi seralarını kurmayı hedeflediklerini ifade etti.

TÖRENİN SONUNDA FOTOĞRAF ÇEKİMİ

Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Kadınların bu alandaki çabalarının, bölgedeki seracılığın ve tarımsal üretimin gelişimine katkı sağlaması bekleniyor. Kadınların eğitim ve üretim alanındaki başarıları, toplumsal gelişim açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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