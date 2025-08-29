Haberler

Çaycuma’da Tekerlekli Sandalye Tenis Şampiyona

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi, 8-11 Eylül 2025 tarihleri arasında büyük bir spor etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Tekerlekli Sandalye Tenis Türkiye Şampiyonası, Çaycuma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tenis kortlarında düzenlenecek. Şampiyona ile ilgili düzenlemeler ve hazırlıklar nedeniyse, organizasyon öncesinde görev dağılım toplantısı gerçekleştirildi.

Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya’nın katılımıyla düzenlenen toplantıda, şampiyona sürecinde görev alacak birimlerin koordinasyonu, hazırlıklar ve planlamalar detaylı olarak değerlendirildi. Yetkililer, ilçede ilk kez yapılacak olan bu etkinliğin, hem Çaycuma’nın tanıtımı hem de engelli sporlarının gelişimi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Çorum’da Kayıp Altınlar Sahibine Ulaştırıldı

Çorum'da bir vatandaş, yol kenarında bulduğu altınları yetkililere teslim etti. Emekli öğretmen, kaybettiği altınlarına kavuşmanın sevincini yaşadı.
Galatasaray, Çaykur Rizespor’u Konuk Ediyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü TSİ 21:30'da Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. İki takımın muhtemel 11'leri bekleniyor.

