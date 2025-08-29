Çaycuma’da Tekerlekli Sandalye Tenis Şampiyona

SPOR ORGANİZASYONU TARİHİ

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi, 8-11 Eylül 2025 tarihleri arasında büyük bir spor etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Tekerlekli Sandalye Tenis Türkiye Şampiyonası, Çaycuma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tenis kortlarında düzenlenecek. Şampiyona ile ilgili düzenlemeler ve hazırlıklar nedeniyse, organizasyon öncesinde görev dağılım toplantısı gerçekleştirildi.

Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya’nın katılımıyla düzenlenen toplantıda, şampiyona sürecinde görev alacak birimlerin koordinasyonu, hazırlıklar ve planlamalar detaylı olarak değerlendirildi. Yetkililer, ilçede ilk kez yapılacak olan bu etkinliğin, hem Çaycuma’nın tanıtımı hem de engelli sporlarının gelişimi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.