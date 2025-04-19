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Çaycuma’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

OPERASYONUN DETAYLARI

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ile silah ve bu maddelere ait aparatların ele geçirilmesi sağlandı. Operasyon sonucunda 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLEN MADDELER

Yapılan arama işlemleri sonucunda 11 gram sentetik kannabinoid, 3 gram metamfetamin, 2 gram esrar bulundu. Ayrıca, belgesiz bir adet kurusıkı tabanca, 10 adete yakın tabanca fişeği ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı da ele geçirildi. İlgili işlemler kapsamında 14 şüpheliye “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak” suçundan adli işlem yapıldı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

S.D. ve U.D. isimli iki şüpheli, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak” suçlamasıyla gözaltına alındı ve adli mercilere sevk işlemleri gerçekleştirildi.

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