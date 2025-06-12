Çaycuma’da YKS Hazırlıkları Hızlandı

Çaycuma’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı için hazırlıklar hızlandı. Sınavın güvenli ve sağlıklı bir ortamda yapılabilmesi amacıyla “YKS Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısı,” Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda sınav öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin güvenlik, ulaşım, sağlık ve organizasyon tedbirleri detaylı biçimde görüşüldü. Sınav merkezlerinin düzeni, trafik akışının sağlanması, acil durum planları ve engelli adaylar için özel düzenlemeler toplantının önemli başlıkları arasında yer aldı. İlk kez düzenlenecek sınavın sorunsuz geçmesi için kurumlar arası koordinasyonun önemi vurgulandı.

KURUM AMİRLERİ VE GÜVENLİK GÜÇLERİ TOPLANTIDA BİR ARAYA GELDİ

Toplantıya, sınavla ilgili görev alacak kurum amirleri, güvenlik güçleri ve yerel yöneticiler katıldı. Kaymakam Adem Kaya, sınavın ilçede ilk kez yapılmasının büyük bir sorumluluk oluşturduğunu kaydederek, “Öğrencilerimizin sınav sürecini en sağlıklı şekilde geçirmeleri için tüm tedbirleri alıyoruz. Bu süreci, tüm kurumlarımızla iş birliği içinde yürüteceğiz” dedi.