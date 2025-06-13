Çaycuma Kavşakta Trafik Kazası Meydana Geldi

TRAFİK KAZASI AYNI GÜNDE MEYDANA GELDİ

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinin Sanayi Işıklı kavşak mevkiinde bir trafik kazası meydana geldi. Hasta sevki yapan bir ambulans ile bir otomobilin kavşakta çarpışması sonucunda iki kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine acil durum ekipleri yönlendirildi. Edinilen bilgilere göre, kaza Çaycuma-Ankara kara yolunun Sanayi Işıklı kavşak mevkiinde gerçekleşti.

KAZADA İKİ KİŞİ YARALANDI

İddialara göre, Bakacakkadı yönünden Çaycuma Sanayi kavşak yönüne giden Hasan A. idaresindeki 67 NC 434 plakalı pikap, sanayiye kontrolsüz bir giriş yaparken Bartın yönünden Ankara istikametine giden Sağlık Bakanlığı’na ait 74 AAP 442 plakalı ambulans ile çarpıştı. Kaza sonucunda pikap sürücüsü Hasan A. ile ambulansta bulunan hasta refakatçisi olan bir kadın hafif şekilde yaralandı. Ambulans şoförü ile yanında bulunan iki Acil Tıp Teknisyeni ise kazadan yara almadan kurtuldu.

HASTA TAŞIMA İŞLEMİ HIZLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kazanın gerçekleşmesinin ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, öncelikle Ankara’ya nakil için hazırlanan hastayı ambulanstan alarak başka bir ambulansa yerleştirdi. Diğer aracın sürücüsü ve ismi henüz öğrenilemeyen hasta refakatçisi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlattı.