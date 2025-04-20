Çaycumaspor’da Evlilik Teklifi Yapıldı

EMRE DURDU’NUN MUHTEŞEM TEKLİFİ

Zonguldak Süper Amatör Lig takımlarından Çaycumaspor’da forma giyen Emre Durdu, statta kız arkadaşı Nur Akkaya’ya sürpriz bir evlilik teklifi yaptı. O anlar, statta bulunan kameralar tarafından kaydedildi.

ÇAYCUMASPOR ŞAMPİYONLUĞU KUTLADI

Deplasmanlı Süper Amatör Lig takımlarından Çaycumaspor, Play-Off son maçında Terakkispor ile karşılaştı. Ancak rakip takım sahaya gelmeyince, karşılaşma sadece futbolcular ve teknik ekip arasında gerçekleşti. Çaycumaspor, bu mücadeleyi 3-0 hükmen kazanarak şampiyonluğu elde etti. Maçın ardından ev sahibi takımın futbolcuları ve teknik heyeti, bu başarıyı birlikte kutladı.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER VE ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ

Sahada futbolcular, soyunma odasına gitmeden önce renkli anlar yaşadı. Emre Durdu, takım arkadaşları ile birlikte sevgilisi Nur Akkaya’ya yeşil sahada evlilik teklifi organizasyonu düzenledi. Durdu, diz çökerek yanında getirdiği yüzükle Akkaya’ya evlilik teklifinde bulundu. Akkaya ise bu teklifi geri çevirmeyerek “Evet” diyerek kabul etti. Organize edilen bu özel an, tribünde bulunan taraftarlar tarafından da desteklendi. Futbolcular, hem şampiyonluk hem de evlilik teklifini kutlayarak stattan ayrıldılar.