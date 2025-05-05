Çayda Ceset Bulundu, Olay Soruşturuluyor

DENİZLİ’DE ERKEK CESEDİ BULUNDU

Denizli’nin Honaz ilçesinde, Aksu Çayı’nda bir erkek cesedi tespit edildi. Kocabaş Mahallesi’nde bazı vatandaşlar, çayın içerisinde hareketsiz yatan bir kişi gördü ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine hemen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

OTOPSİ İÇİN MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Sağlık ekipleri, üzerinde kimlik bulunmayan kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Bulunan ceset, yapılacak otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna nakledildi.