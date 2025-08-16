Çaydamar’da Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Zonguldak’ın Çaydamar Mahallesi’nde meydana gelen orman yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı ve söndürüldü. Edinilen bilgilere göre, Çaydamar Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın başladı.

ALEVLERE HIZLI MÜDAHALE

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Gelen ekipler, alevlere kısa süre içinde müdahale ederek yangının yayılmasını engelledi. Yangın, kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlattı.