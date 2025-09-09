Çayeli’nde Freni Boşalan Otomobil Takla Attı

Otomobil Kazasında Yaralanmalar

RİZE’nin Çayeli ilçesinde freni boşalan bir otomobil, yokuştan aşağı inerken yamaca çarparak takla attı. Kaza, öğleden sonra Derecik köyünde gerçekleşti. Hayri Y. yönetimindeki 34 TU 0731 plakalı otomobilin, yokuş aşağı hızlanması sonucu frenlerinin boşaldığı öne sürülüyor. Sürücü, direksiyon kontrolünü yitirince otomobil yol kenarındaki bir yamaca çarparak takla attı.

Kaza Sonrası İlk Müdahale

Otomobil, ters dönerek durdu ve içindeki 3 kişi yaralandı. Yaralanan sürücü ve araçta bulunan Murat B. ile Faik Y., olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Recep Tayip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.