Çayeli’nde Heyelan Riski Ortadan Kaldırıldı

TOPRAK KÜTLESİ, İSTİNTAT DUVARINI YIKTI

Rize’nin Çayeli ilçesinde yamaçtan kopan yaklaşık 60 tonluk bir toprak kütlesi, 5 katlı bir binanın çevresindeki istinat duvarını yıkarak giriş katındaki daireye doldu. Olay sonucunda bir kişi hayatını kaybetti. Uzmanlar, incelenen istinat duvarının ‘mühendislik ömrünü tamamladığı’ tespitinin ardından duvarın yenilenmesi gerektiğini vurguladı. Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, “Arazi çok dik, çok dar bir alan. Riskleri ortadan kaldırmak adına yapılan hummalı çalışmayla tehdit oluşturan kısmı çok şükür ortadan kaldırdık” açıklamasında bulundu.

SAĞANAK YAĞIŞ HEYELANA NEDEN OLDU

Çayeli ilçesine bağlı Eskipazar Mahallesi’nde 18 Kasım 2024 tarihinde etkili olan sağanak yağış, sel ve heyelan olaylarını meydana getirdi. İlçeye 24 saat içinde metrekareye düşen 120 kilogram yağış sonrasında meydana gelen heyelan, giriş katında bulunan daireye doldu. Evde uyuduğu sırada toprak altında kalan 35 yaşındaki Yakup Ali Bayraktar yaşamını yitirirken, 4 kişide hafif yaralanmalar meydana geldi. Olay sonrasında çevredeki 64 riskli dairede oturanların tahliyeleri gerçekleştirildi. Heyelana ilişkin AFAD, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Çayeli Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı.

DRENTAJ VE BETONLAMA ÇALIŞMALARI YAPILDI

Yaklaşık 9 ay süren çalışmalar sonucunda, yüzde 70 eğime sahip heyelanlı yamaçta drenaj ve betonlama faaliyetleri ile su kontrol altına alındı ve heyelan riski büyük ölçüde bertaraf edildi. Hazırlanan raporda, istinat duvarının uzman önerilerine uygun şekilde yenilendiği belirtildi. Tahliye edilen vatandaşlar, alınan güvenlik tedbirlerinin ardında tekrar evlerine dönebildi.

İKİNCİ AŞAMA ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, heyelanlı bölgedeki çalışmalara dair yaptığı açıklamada, “Burada yüzde 70’in üzerinde bir eğim var. Bu gibi dik alanlarda iş makinesinin çalışabileceği güvenli bir zemin yok. Sürekli yağmur yağan bir bölge. Önümüzde kış vardı ve toprağa müdahale etsek büyük bir facia riski vardı. Gelecek riskleri göz önünde bulundurarak daha güçlü bir düzenleme yapıldı,” şeklinde bilgi verdi. Gelecekteki benzer olayların önüne geçmek adına gerekli çalışmaların yapılacağı da belirtildi.