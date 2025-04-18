Çayeli’nde Teleferiğe Dolanan Sarı, Düştü

OLAYIN DETAYLARI
Rize’nin Çayeli ilçesinde, ilkel bir teleferiğin sırma teline dolanarak yükseklikten düşen bir kişi hayatını kaybetti. Yenicami Mahallesi’nde, Aydın Sarı (57) çay bahçesinde gübre atmak amacıyla ilkel teleferiği kullanmaya çalışırken, teleferiğin sırma teline dolandı.
KAZA ANI
İlkel teleferiğin aşağı doğru hareket etmesi sonucunda dengesini kaybeden Sarı, yüksekten düştü. Olayın hemen ardından durumu bildiren ihbar üzerine AFAD ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.
OLAYIN SONUÇLARI
Sarı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi ve cansız bedeni düştüğü yerden ekipler tarafından çıkarıldı.