Haberler

Çayeli’nde Teleferiğe Dolanan Sarı, Düştü

OLAYIN DETAYLARI

Rize’nin Çayeli ilçesinde, ilkel bir teleferiğin sırma teline dolanarak yükseklikten düşen bir kişi hayatını kaybetti. Yenicami Mahallesi’nde, Aydın Sarı (57) çay bahçesinde gübre atmak amacıyla ilkel teleferiği kullanmaya çalışırken, teleferiğin sırma teline dolandı.

KAZA ANI

İlkel teleferiğin aşağı doğru hareket etmesi sonucunda dengesini kaybeden Sarı, yüksekten düştü. Olayın hemen ardından durumu bildiren ihbar üzerine AFAD ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

OLAYIN SONUÇLARI

Sarı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi ve cansız bedeni düştüğü yerden ekipler tarafından çıkarıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

İran’ın Türkiye İle Güçlü İlişkileri Var

İran'ın Ankara Büyükelçiliği, Ordu Günü dolayısıyla bir resepsiyon gerçekleştirdi. Etkinlikte Türkiye ile İran arasındaki askeri işbirliği ve kültürel ilişkiler vurgulandı.
Haberler

Yozgat’ta Araç, Jandarma Sayesinde Bulundu

Yozgat'ta çamura saplanan bir aracın jandarma ve drone yardımıyla yapılan arama sonucu bulunduğu bildirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.