Çayeli’nin Meşhur Lale Lokantası Yenilendi

ÇAYELİ’NDE YENİ İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

Rize’nin Çayeli ilçesinde uzun yıllardır hizmet veren ve damak tadıyla bilineni Lale Lokantası, ismini ‘Lale 1973’ olarak güncelledi. 1973 senesinde Ali Osman Temurci ve ortakları tarafından kurulan lokanta, yerli ve yabancı turistlere hitap ederek lezzetleriyle herkesin aklında yer ediyor.

KURU FASULYESİYLE ÜNLÜ

Kuru fasulyesi ile öne çıkan Lale Lokantası, yarım asırdır misafirlerini ağırlamada önemli bir yere sahip. Yenilenen ismi ‘Lale 1973’ ile hizmet vermeye devam eden işletme, bölgedeki önemli mekanlar arasındaki yerini koruyor. Yeni adı altında misafirlerine eşsiz lezzetler sunmaya devam edecek.