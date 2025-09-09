Çayır, Mera Ve Yem Çalışmaları Yapıldı

ÇAYIR, MERA VE YEM BİTKİLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ÇALIŞMALARI

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şubesi ekipleri, Besni ilçesine bağlı Konuklu Köyü’nde Mera Islah ve Amenajman Projesi çerçevesinde su sondaj çalışması yapıyor. Ekipler, Şube Müdürü Eyyup Aydın Can’ın katılımıyla yerinde incelemelerde bulundu.

SU SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ HEDEFLENİYOR

Yürütülen sondaj çalışmaları ile özellikle hayvancılıkla geçimini sağlayan köy halkının uzun zamandır yaşadığı içme suyu sorununu çözmek ve meraların sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesini sağlamak amaçlanıyor. Su kaynaklarının artırılmasıyla, meralarda otlayan hayvanların su ihtiyacını karşılamak, hayvan sağlığı ve verimliliği açısından büyük önem taşıyor.

Mera Islah ve Amenajman Projesi yalnızca su sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda meraların verimliliğini artırmayı ve doğal yapısına uygun bitki çeşitliliğini geliştirmeyi de hedefliyor. Bu ıslah çalışmaları ile meralardaki ot verimi artırılarak hayvan beslenmesine katkı sağlanması ve dolayısıyla yöredeki hayvancılığın güçlendirilmesi bekleniyor.

ŞUBE MÜDÜRÜ İFADELERİ

Şube Müdürü Eyyup Aydın Can, proje kapsamında yapılan her çalışmanın yerel tarımsal üretime, özellikle de küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığa büyük katkı sunduğunu dile getiriyor. Adıyaman genelinde uygulanan benzer projelerle kırsal kalkınmayı desteklemek, çiftçi refahını artırmak ve doğal ekosistemleri korumak hedefleniyor.