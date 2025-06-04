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Çayırhan’da Fidan Dikme Etkinliği Yapıldı

ORMAN KURULDU

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde 8 yaşındaki Ece Ergün ve arkadaşları, Çayırhan’daki esnafların desteğiyle “Bir Fidan da Sen Dik” kampanyasını başlattı. Bu kampanya çerçevesinde, Çayırhan Göl Kenarı’nda Hatıra Ormanı kuruldu. Açılış etkinliği, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Özen, Ankara Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdülfettah Güngör ve yerel öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

ANISINI YAŞATIYORLAR

Etkinlik kapsamında fidan dikimi yapıldı. Nallıhan Belediyesi çalışanı Turgay Özyüksel’in adı bu ormana verilerek anısı yaşatılmış oldu. Belediye Başkanı Güngör, “Genç yaşta kaybettiğimiz çalışma arkadaşımız Turgay Özyüksel’in adını bu ormanda yaşatmak istedik. Kampanyaya destek veren tüm çocuklara, esnafımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

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