Çayırlı’da Patates Ekimi Başladı

PATATES EKİMİ BAŞLADI

Erzincan’ın “patates diyarı” olarak anılan Çayırlı ilçesinde üreticiler patates ekimine yoğunlaşmaya başladı. Geçen yıllarda patates ekimini azalan çiftçiler bu yıl tekrar patates ekmeye karar verdi. Yeni sezon için umutlu olan üreticiler, patates tarlalarının da arttığını gözlemliyor.

ÜRETİCİLER UMUTLU

Nisan ayının son günlerinde patatesi toprakla buluşturan çiftçiler, yeni sezon için olumlu bir hava yakaladı. Patates ekimi yapan çiftçilerden biri olan Kemal Arduç, “Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte Erzincan’da tarım sezonu açıldı. Bugün itibariyle patates ekimine başladık. Bundan sonra Erzincan’da ayçiçeği, mısır, şekerpancarı, kuru fasulye, buğday, arpa ekimine de başlayacağız. Umuyoruz bereketli bir yıl olur” diyerek, beklentilerini dile getiriyor.