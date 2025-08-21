Çayırova’da Güvercin Kurtarıldı

GÜVERCİNİN KURTARILMA ANLARI

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yaşanan ilginç bir olayda, elektrik kablosunda asılı olan bez parçasına takılan bir güvercin, kamyonetin üzerine çıkan bir kişi tarafından kurtarıldı. Anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay, Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde, öğle saatlerinde gerçekleşti. Elektrik kablosuna asılı durumda bulunan bez parçasından bir güvercinin ayağı sıkıştı.

HAYVANI KURTARMA ÇABALARI

Çırpınan güvercini gören bir kişi, elindeki ağaç dalı ile hayvana yardım etmeye çalıştı. Bu esnada, caddeden geçen mermer yüklü kamyonet, elektrik kablolarının altında durdu. Çevredekilerden biri, önce kamyonetin kasasına çıktı, ardından mermerlerin üzerine çıkarak güvercini kurtarmayı başardı. Güvercin ile birlikte kamyonetten inen kişi, kısa bir süre sonra bölgede uzaklaştı. Bu ilginç kurtarma anı cep telefonuyla kaydedildi.