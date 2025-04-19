Çayırova’da Park Halindeki Araç Çarptı

KAZA ANINDA YARALANAN OLMADI

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde el freni boşalan park halindeki bir midibüs, apartmanın duvarına çarparak durabildi. Araçta kimsenin olmaması ve çevredeki insanların yokluğu nedeniyle kaza sonucunda yaralanan kimse olmuyor. Kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarına yansıdı. Olay, geçtiğimiz gün Emek Mahallesi 6. Sokak’ta gerçekleşti.

ARAÇ EL FRENSİ BOŞALDI VE HAREKET ETTİ

Edinilen bilgilere göre, park halinde bulunan 34 LEU 246 plakalı midibüs, el freni boşalınca hareket etmeye başladı. Araç, birkaç metre ilerledikten sonra bir binanın duvarına çarparak durabildi. Araç boş olduğundan, olay durumu ihnye alırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaza sonrasında gerekli incelemeleri gerçekleştirdi ve daha sonra aracı çekici ile kaldırdı.