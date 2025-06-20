Çayırova’da Tefecilere Operasyon Gerçekleşti

TEFECİLİK OPERASYONU DÜZENLENDİ

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde tefecilere yönelik yapılan büyük bir operasyon sonucunda, 4 kişi tutuklandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çayırova’da tefecilik faaliyetinde bulunan şüphelilere karşı 18 Haziran’da eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER VE ELE GEÇİRİLENLER

Operasyon sırasında 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, müştekilere ait olduğu değerlendirilen 56 adet senet, çok sayıda borç ve alacaklılara ait notlar ile ajandalar ve 2 adet senet koçanı bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bu sabah Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

TUTUKLAMALAR VE SERBEST BIRAKILMALAR

Çıkarıldığı mahkemede 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu operasyon, tefecilik gibi illegal faaliyetlere karşı mücadele kapsamında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.