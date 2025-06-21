Çayırova’da Tefecilik Operasyonu Gerçekleşti

ÇAYIROVA’DA TEFECİLİK OPERASYONU

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda toplamda 6 kişi yakalandı. Şüphelilerden 4’ü tutuklandı. Yapılan operasyon sırasında 56 adet senet, ajandalar ve 2 senet koçanı ele geçirildi.

MALİ SUÇLARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Kocaeli’deki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, mali suçların engellenmesine odaklanan bir çalışma başlattı. Çayırova ilçesinde tefecilik yapan şahıslara yönelik olarak, 18 Haziran’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

ARAMA VE YAKALAMALAR

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda, 56 müştekiye ait olduğu değerlendirilen senet, çok sayıda borç ve alacaklılara ait olduğu düşünülen notlar ve ajandalar, 2 senet koçanı gibi malzemelere el konuldu. Gözaltındaki 6 şüpheli, tamamlanan işlemlerin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

TUTUKLAMALAR VE SERBEST BIRAKILMALAR

Adli süreçler sonucunda, şüphelilerden 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.