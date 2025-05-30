Çaykara’da Arama Çalışmaları Devam Ediyor

ÇAYKARA İLÇESİNDE ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Trabzon’un Çaykara ilçesinde 5 gün önce dereye düşen 9 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor. Uzungöl’de ailesiyle bulunduğu sırada Haldizen Deresi’ne düşerek kaybolan Faisal Ramzi Alshaikh’nı bulmak için ekipler yoğun çaba sarf ediyor. Jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve diğer ilgili kurumların ekipleri, dere yatağında ve gölde hummalı bir şekilde çalışmalara devam ederken, gönüllüler de bu çalışmalara destek veriyor.

BÜYÜKELÇİ VE VALİ OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aziz Yıldırım ve Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu al-Nasr olay yerinde incelemelerde bulundu. Son durumla ilgili olarak bilgi alan Vali Yıldırım, arama çalışmalarına ilk gün 96, ikinci gün 88, üçüncü gün ise 103 kişinin katıldığını, son iki gündür ise 90 kişilik bir ekibin görev yaptığını belirtti. Yıldırım, “Umudumuzu kaybetmek istemiyoruz. Kendi evladımızı arar gibi arıyoruz. Her santimetrekare titizlikle taranıyor. Ekiplerimiz su altı ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.” şeklinde bilgiler verdi.

ZOR ŞARTLARDA DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

Yıldırım, çalışmalarda DSİ araçlarının kullanıldığını, SAT komandoları, polis ve jandarma dalgıçlarının su altı aramalarına katıldığını ifade etti. Aynı zamanda debisi yükselen su nedeniyle operasyonların zorluklarla karşı karşıya kaldığını da vurguladı. Ailesiyle birlikte Suudi Arabistan’dan gezmek amacıyla Trabzon’a gelen Faisal Ramzi Alshaikh, 26 Mayıs’ta düştüğü derede akıntıya kapılarak kaybolmuştu.