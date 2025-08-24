Çaykara’da Düğün Konvoyunda Ateş Açıldı

TRAFİKTE YAŞANAN ÜZÜCÜ OLAY

Trabzon’un Çaykara ilçesinde yapılan bir düğün konvoyu esnasında havaya açılan rastgele ateşler sonucunda bir kişi hayatını kaybetti. Bu üzücü olayın ardından, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya aracılığıyla duruma dair açıklamalarda bulundu. Tunç, “Adalet Bakanlığı olarak bu konuda hazırladığımız yasal düzenleme önerileri, 10. Yargı Paketi’nde yer almış ve Kanun Teklifi, Meclis Grubumuz tarafından uygun bulunarak TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilmiştir.” dedi.

YASAL DÜZENLEMELERİN GEREKLİLİĞİ

Açıklamalarında, yeni düzenlemelerin TBMM Genel Kurulu gündemi dolayısıyla yeni yasama yılı açıldığında 11. Yargı Paketi’nde yeniden değerlendirileceğini vurgulayan Tunç, “Trafikte yol kesme eylemi, müstakil bir suç olarak düzenlenmekte, bu fiiller bakımından caydırıcı yaptırımlar belirlenmektedir. Cebir tehdit olmasa bile hukuka aykırı bir davranışta trafikte yol kesilmesi durumunda bu eylem suç olarak düzenlenecektir.” ifadelerine yer verdi.

CAYDIRICI YAPTIRIMLAR

Tunç, bu eylemi gerçekleştirenlere verilecek cezanın ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olacağını belirtti. Ayrıca, trafikte yol kesme ile birlikte başka suçların meydana gelmesi durumunda, hem yol kesme suçundan hem de diğer suçlardan ayrı ayrı ceza uygulanacağını açıkladı.

TRAFFİK GÜVENLİĞİNE YENİ ÖNLEMLER

Diğer yandan, İçişleri Bakanlığı, Ekim ayında Meclis’e sunulacak ‘Trafik Eylem Planı’ çerçevesinde söz konusu etkinliklerde trafik güvenliğini tehdit eden sürücülerin ehliyetlerini uzun süreli iptal etmeye başlayacak. Kamuoyunda tartışmalara neden olan 43 maddelik ‘Trafik Eylem Planı’ düzenlemesinin Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’na sunulması planlanıyor.