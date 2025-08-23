Çaykara’da Silahlı Olayda 1 Ölü

Çaykara’DA DÜĞÜN MERASİMİ UĞRUNA YAŞANAN KAZA

Trabzon’un Çaykara ilçesinde düzenlenen gelin çıkarma merasimi esnasında silahla ateş etme sonucu bir kişinin hayatını kaybetmesi ve iki kişinin yaralanmasıyla ilgili olarak Çaykara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma titizlikle sürdürülüyor. “Olası kast ile adam öldürme ve yaralama” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, silahlarıyla birlikte gözaltına alınan iki şüpheli, Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.

İSTANBUL’DA KAMYONETLE SALDIRI

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde bir kadın sürücünün kamyonetiyle önünü kapatan ve araçta hakaretler ederek saldıran bir şüpheli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “Mala zarar verme, kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma” suçlarından tutuklandı. Toplumun huzurunu tehdit eden her türlü eylemin önüne geçmek için etkili tedbirler alınacak ve bu tür eylemlere fırsat verilmeyecek.

YENİ YASAL DÜZENLEMELER GELİYOR

Adalet Bakanlığı tarafından tasarlanan yeni yasal düzenleme önerileri, 10. Yargı Paketiyle TBMM Adalet Komisyonu’na sunuldu ve kabul edildi. Bu düzenlemeler, TBMM Genel Kurulu gündemine alındığında 11. Yargı Paketi içinde yeniden değerlendirilecek. Buna göre, trafikte yol kesme eylemi müstakil bir suç olarak ele alınmakta ve bu fiiller için caydırıcı yaptırımlar belirlenmektedir.

TRAFFİKTE YOL KESME SUÇU

Cebir tehdit olmasa dahi hukuka aykırı bir davranış olan trafikte yol kesilmesi durumu suç olarak tanımlanacak. Bu fiili gerçekleştirenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacak. Ayrıca, trafikte yol kesildiği esnada başka suçların işlenmesi durumunda hem yol kesme suçundan hem de diğer suçlardan ayrı ayrı ceza verilecek.

HAVAYA ATEŞ AÇMA CEZALARI ARTIRILIYOR

Düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi toplu etkinliklerde havaya ateş açma fiilinin yaptırımları da ağırlaştırılacak. Taslakta, meskûn mahalde silahla ateş etmenin cezası 6 aydan 3 yıla kadar hapis iken, bu ceza 1 yıldan 5 yıla kadar yükseltilecektir. Ses ve gaz fişeği atan silahlar da bu kapsamda olacak ve ayrı bir ceza belirlenerek 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacaktır.

GÜVENLİK VE HUZUR İÇİN MÜCADELE SÜRECEK

Bu suçların düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi toplu etkinliklerde işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılacak. Mahremiyeti ihlal eden ve masum insanların hayatını riske atan tehlikeli davranışlara asla müsaade edilmeyecek ve mevcut mevzuat doğrultusunda tüm cezalar kararlılıkla uygulanacaktır.