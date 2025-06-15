Çaykara’daki Dağcı Grubuna Yardım Geldi

DÖNÜŞ YOLUNDA SİS ETKİSİ

Trabzon’un Çaykara ilçesinin Demirkapı yaylası göller bölgesine yürüyüş yapan 75 kişilik dağcı grup, dönüş yolunda yoğun sis nedeniyle yollarını kaybetti. Olay üzerine bölgeye jandarma, gönüllü korucular ve AFAD ekipleri gönderildi.

YARDIM ÇAĞRISI VE HAFTANIN GÖRETLİ SİSİ

Edinilen bilgiye göre, bu sabah saatlerinde araçlarla Uzungöl’ün üst kısmındaki göller bölgesine giden dağcılar, yürüyüşlerinin ardından dönüş yoluna geçti. Yağmur ve sisin etkisiyle Demirkapı yaylası Bayburt il sınırlarına yakın bir yerde grup yerlerini kaybetti. Dağcıların telefonla yardım istemesine rağmen, jandarma ekiplerine konum bilgisi veremediği için yerleri belirlenemedi.

EkipLER DAĞCILARA KAVUŞTU

Gönüllü korucuların desteği ile bir süre sonra grubun konumu tespit edildi. Bölgeye yönlendirilen ekipler, 2-3 saatlik bir yolculuğun ardından dağcı ekibine ulaştı. Dağcıların, gönüllü korucular ve jandarma ile birlikte dönüş yaptığı öğrenildi.