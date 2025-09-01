Çaykara Düğününde Hayat Kaybı Yaşandı

TRABZON’DA DÜĞÜN KONVOYUNDA ATEŞ AÇILDI

Çaykara ilçesinde yapılan bir düğün konvoyu esnasında havaya açılan rastgele ateşler sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Bu üzücü olayın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya aracılığıyla bir açıklama yaptı.

YENİ YASAL DÜZENLEMELERİ DUYURDU

Bakan Tunç, yaptığı paylaşımda yasal düzenleme önerilerinin 10. Yargı Paketi içerisinde yer aldığını belirtti. “Kanun Teklifi, Meclis Grubumuz tarafından uygun bulunarak TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilmiştir. Bu düzenlemeler, TBMM Genel Kurulu gündemi nedeniyle yeni yasama yılının açılmasıyla beraber 11. Yargı Paketi’nde yeniden değerlendirilecektir.” ifadelerini kullandı.

YOL KESME EYLEMİ SUÇ OLARAK TANIMLANIYOR

Tunç, trafikte yol kesme eyleminin müstakil bir suç olarak düzenleneceğini vurgulayarak, bu fiillere yönelik caydırıcı yaptırımların belirlendiğini belirtti. “Cebir tehdit olmasa bile hukuka aykırı bir davranışta trafikte yol kesilmesi durumunda bu eylem suç olarak düzenlenecektir.” dedi.