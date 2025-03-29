ÇAYKUR 1500 İşçi Alımı Duyurdu!

İŞÇİ İSTİHDAMI AÇIKLAMASI

ÇAYKUR’un yaptığı açıklamaya göre, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde toplam 1500 işçi istihdam ediliyor. Alımlar, beden işçisi, teknik lise mezunu, çay eksperi, engelli ve eski hükümlü kadrolarında gerçekleştirilecek.

KONTENJAN DAĞILIMI VE BAŞVURU SÜREÇLERİ

ÇAYKUR’un 2025 yılı için belirlediği işçi alım kadro dağılımı, il bazında mevsimlik işçi kontenjanları ile yapılacak. Ancak henüz resmi bir başvuru takvimi açıklanmamış. Geçmiş yıllardaki süreçlere dayanarak, başvuruların Nisan ayında İŞKUR aracılığıyla yapılması bekleniyor. Başvuru tarihleri, şartları, kura tarihleri ve sınav süreçleri hakkında bilgi verildiğinde, bu konular haber kanalında duyurulacak.

BASVURU ŞARTLARI

ÇAYKUR’un işçi alımına başvuracak adaylar için gereken genel şartlar bulunuyor. 1500 işçi alımı ile ilgili detaylı başvuru şartları ve takvimi İŞKUR tarafından resmi olarak açıklandığında, tüm bilgiler haberde paylaşılacak. Adayların İŞKUR’un resmi internet sitesini ve duyurularını takip etmeleri önem taşıyor.