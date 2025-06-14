Ekonomi

ÇAYKUR, Kuru Çay Fiyatlarına Yüzde 15 Zam

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ÇAYKUR KURU ÇAY FİYATLARINA ZAM YAPTI

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarına maliyet artışlarını gerekçe göstererek yüzde 15 zam yapıyor. Bu yeni fiyatlar 14 Haziran’dan itibaren geçerli olacak ve raflara yarın yansıyacak.

ÖNCEKİ ZAM EYLÜL’DE GERÇEKLEŞTİ

Kuru çaya en son zam, geçtiğimiz yıl eylül ayında yüzde 18 oranında yapılmıştı. ÇAYKUR, artan işçi, işletme ve yaş çay ürün maliyetlerini göz önünde bulundurarak kuru çaya zam yapma kararı aldı.

MALİYET ARTIŞLARI NEDENİYLE ZAM TALEPLERİ ARTMAKTADIR

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde çay sektörü temsilcileri, maliyet artışları nedeniyle kuru çaya zam taleplerinde bulunuyordu. Bugün Rize Ticaret Borsası Başkanı (RTB) Mehmet Erdoğan, birinci sürgün yaş çay alımının ardından yaklaşık 400-420 bin tonluk üretim beklendiğini belirterek, stratejik bir ürün olan kuru çaya yüzde 30-35 oranında zam yapılmasının elzem olduğunu ifade etti.

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