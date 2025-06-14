Çaykur Rize Spor Yeni Hedefler Belirleyecek

Çaykur Rizespor’un 94’üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı, Rizespor Futbol Akademisi’nin konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda, çoğunluğun sağlanmasıyla birlikte tek aday olarak mevcut başkan İbrahim Turgut yeniden güven tazeledi. Seçim sonrasında yönetim listesinde değişiklikler yapan Turgut, açıklamalarda bulundu.

HEDEFLERİMİZİ YENİLİYORUZ

Başkan Turgut, “Üç yıl önce büyük bir sorumluluk alarak kulübümüzü daha güçlü, istikrarlı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak için bu göreve geldik. Bu süreçte aile bağlarımızı güçlendirerek büyük mesafeler kat ettik. Görev süremizin ilk yılında hak ettiğimiz Süper Lig’e yükseldik. Süper Lig’de ise geride kalan iki sezonda ligi ilk 10 içerisinde tamamlamayı başardık. Elbette yeni dönemde hedeflerimizi yeniliyoruz. Kadro planlaması ve yapılacak takviyeler ile ligi daha iyi yerlerde bitirmek için mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.

KULÜBÜMÜZÜN BORCU YOK

Turgut, ekonomik olarak Süper Lig’in en iyi 5 takımından biri olduklarını vurgulayarak, “Son dönemde birçok oyuncumuz, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi. Çaykur Rizespor tarihinde iki futbolcumuz aynı anda A Milli Takım formasını gururla taşımıştır. Bu başarılar, doğru planlamanın birer örneğidir. Oyuncu gelişimimiz ve milli takımlara verdiğimiz oyuncular sürecin dikkatli yönetildiğini kanıtlıyor. Ekonomik olarak kulübümüz, Süper Lig kulüpleri arasında ilk 5’te yer almakta ve geçmişe dönük hiçbir borcu yok. Ödemeleri düzenli bir şekilde sürdürerek mali disiplinden taviz vermiyoruz” ifadelerini kullandı.

İbrahim Turgut, Çaykur Rizespor Futbol Akademisi’nin Türkiye’de konuşulan bir yapı olduğunu belirterek, “Akademiye verdiğimiz önemle 10 farklı yaş kategorisinde 200’ün üzerinde sporcuyla çalışmalarımız devam ediyor. Futbol okullarımızda ise 1000’in üzerinde çocuğumuz sporla tanışıyor. Akademi kategorilerinden 5 oyuncumuz milli takıma davet edilerek bizleri gururlandırdı. Amatör branşlarımızda da örnek bir yapı sergiliyoruz. 21 farklı spor dalında toplamda 1300’ün üzerinde sporcumuz var ve bu branşlarda 23 milli sporcumuz yetişmiştir. Çaykur Rizespor, artık bir futbol kulübünden çok daha fazlasıdır. Bu başarılar, sadece yönetim başarıları değil, Rize’ye gönül veren herkesin ortak eseridir. Biz büyük bir aileyiz ve bu aile her geçen gün büyümeye devam edecek” dedi.

Başkan, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, bakan Sayın Osman Aşkın Bak’a ve diğer kongre üyelerine de teşekkür ederek, “Hep birlikte daha büyük başarılar için, daha güçlü bir Çaykur Rizespor için çalışmaya devam edeceğiz” diye ekledi.