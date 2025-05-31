Çaykur Rizespor 1-0 Hatayspor Maçında

MAÇIN GÖRÜNTÜLERİ

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında Hatayspor’u evinde ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. Maçın başlama düdüğünden itibaren, Çaykur Rizespor, rakip kaleye daha fazla giderek ilk yarıyı etkili bir şekilde değerlendirdi.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

Mücadelenin 9. dakikasında, Çaykur Rizespor’un Mithat Pala, topu orta sahadan alarak sağ kanatta koşan Ghezzal’a gönderdi. Ghezzal, ceza sahasının dışından kaleye vurdu fakat top az farkla auta gitti. 22. dakikada Hatayspor’un kalecisi Demir’in kurtardığı Taha Şahin’in şutundan dönen top, Varesanovic’e geldi ancak Hatayspor savunmasından Recep Burak, topu çizgiden çıkartmayı başardı.

İlk yarının sonlarına doğru, 43. dakikada Mithat Pala’nın pası ile orta sahada buluşan Akintola, savunmayı geçerek ceza sahasına girmeyi başardı. Akintola’nın yerden yaptığı sert vuruş, filelerle buluşarak takımını 1-0 öne geçirdi.

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Maçın hakemleri: Alper Akarsu, Mehmet Akıncık, Onur Gülter.

Çaykur Rizespor’un kadrosu: Grbic, Hojer, Samet Akaydin, Mocsi, Taha Şahin, Olawoyin, Mithat Pala, Akintola, Varesanovic, Ghezzal (Zeqiri dk.15), Sowe. Yedekler: Efe Doğan, Deniz Yaşar, Emrecan Bulut, Berkay Özcan, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo, Habil Özbakır, Muhammed Baltacı, Doğanay Avcı. Teknik direktör: İlhan Palut.

Hatayspor’un kadrosu: Demir Sarıcalı, Cengiz Demir, Yiğit Ali Buz, Recep Burak Yılmaz, Kerim Alıcı, Selimcan Temel, Abdulkadir Parmak, Fernandes, Görkem Sağlam, Boutobba, Okoronkwo. Yedekler: Emir Dadük, Diack, Baran Sarka, Ali Yıldız, Berkay İrşad Göç, İsmail Zobu, Deniz Aksoy, Ersin Aydemir. Teknik direktör: Murat Şahin.

Sarı kart: Samet Akaydin (Çaykur Rizespor). Gol: Akintola (dk. 43) (Çaykur Rizespor).