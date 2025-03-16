Çaykur Rizespor 2-0 Yenilgiyle Ayrıldı

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Bodrum FK ile karşılaştı ve maçı 2-0 kaybetti.

MAÇIN GİDİŞATI

İkinci yarıda 62. dakikada Bodrumspor atağında Musah’nın pası ile savunma arkasına sarkarak topla buluşan Bardhi, şutunu çekerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Böylece Bodrum FK maçta 2-0 öne geçti. 90+2. dakikada ise Puşcaş, sol kanatta topla buluştu. Ceza sahasına girip uzak köşeye yaptığı vuruşta, kaleci Tarık Çetin meşin yuvarlağı kurtardı.

HAKEMLER VE TAKIMLAR

Maçın hakemleri Kadir Sağlam, Osman Gökhan Bilir ve Murat Temel olarak görev aldı. Çaykur Rizespor’un kadrosunda şu oyuncular yer aldı: Tarık Çetin, Taha Şahin (Mithat Pala dk. 74), Samet Akaydin, Aliqulov (Mocsi dk. 45+2), Hojer, Varesanovic (Jurecka dk. 46), Berkay Özcan (Buljubasic dk. 46), Ghezzal (Ayberk Karapo dk. 79), İbrahim Olawoyin, Altin Zeqiri (Emrecan Bulut dk. 74) ve Ali Sowe. Yedek oyuncular ise Grbic, Akintola, Habil Özbakır ve Doğanay Avcı. Teknik direktörleri ise İlhan Palut.

Bodrum FK’nın kadrosunda Diogo Sousa, Cenk Şen, Ali Aytemur, Ajeti, Üzeyir Ergün (Herelle dk. 71), Musah Mohammed, Erkan Değişmez (Celustka dk. 64), Pedro Brazao (Taulant Seferi dk. 64), Fredy (Puşcaş dk. 82), Ege Bilsel (Okita dk. 82) ve Enis Bardhi (Enes Öğrüce dk. 90+5) yer aldı. Yedek oyuncuları ise Kerem Yusuf Ersunar, Dimitrov, Tunahan Akpınar ve Gökdeniz Bayrakdar. Teknik direktörleri Jose Morais.

MAÇIN DETAYLARI

Bodrum FK’nın gollerinin ilki, 22. dakikada Aliqulov’un kendi kalesine attığı golle gelirken, ikinci gol ise Enis Bardhi tarafından 62. dakikada kaydedildi. Çaykur Rizespor’dan Samet Akaydin, 40. dakikada kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Maçta ayrıca İbrahim Olawoyin ve Buljubasic (Çaykur Rizespor), Brazao, Üzeyir ve Diogo Sousa (Bodrum FK) sarı kart gören oyuncular oldu.