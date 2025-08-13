Çaykur Rizespor, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Mehmet Cengiz Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut’un yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda ısınma ve kuvvetlendirme egzersizleri ile başladı.

ANTRENMAN DETAYLARI

Antrenmanın devamında oyuncular, sahada taktiksel rondo pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi. Çaykur Rizespor, bu yoğun ve verimli hazırlık süreciyle maça iyi bir şekilde hazırlanmayı hedefliyor.