Çaykur Rizespor, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında cumartesi günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maç için idmanlarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Tesisleri’nde, Teknik Direktör İlhan Palut yönetimiyle gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başlayarak devam etti.

TAKTİKSEL ÇALIŞMALAR YAPILDI

Antrenmanın ilerleyen kısmında yeşil-mavililer, sahada taktiksel rondo pas çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar, dar alanda yapılan çift kale maç ile sona erdi. Bu hazırlıklar, Rizespor’un maç öncesindeki performansını artırmayı hedefliyor.