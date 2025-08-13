Haberler

Çaykur Rizespor, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

ÇAYKUR RİZESPOR HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında 16 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda gerçekleştireceği Corendon Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Takım, Mehmet Cengiz Tesisleri’nde teknik direktör İlhan Palut’un gözetiminde salonda ısınma ve kuvvetlendirme egzersizleriyle antrenmana giriş yaptı.

Taktiksel çalışmalara yönelim

Antrenmanın ikinci bölümünde sahada taktiksel rondo pas çalışması yapıldı. Çalışmalar, dar alanda yapılan çift kale maçla son buldu. Bu süreçte, tedavi süreci devam eden Doğanay Avcı’nın takımda yer almadığı, bunun yerine ayrı olarak koşu yaptığı belirtildi.

Gelecek antrenman

Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

Hassa’da Yangın Nedeniyle Evler Tahliye Ediliyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Yukarıbucak Mahallesi'nde evlerin tahliye edilmesine yol açtı. Ekipler yangına müdahale ediyor.
Bilecik Valisi Ziyaret Gerçekleştirdi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile ildeki tarımsal durum ve orman yangınları üzerine istişarelerde bulundu. Ziyaret, bir tablo hediye ile tamamlandı.

