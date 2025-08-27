Çaykur Rizespor, Areola ile iletişim kurdu

Çaykur Rizespor, Kaleci Arayışlarını Sürdürüyor

Çaykur Rizespor, kaleci arayışlarını hızlandırırken beklenmedik bir isimle ilgilenmeye başladı. İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Süper Lig ekibi, Premier Lig takımı West Ham United’da oynayan 32 yaşındaki Fransız kaleci Alphonse Areola ile ilk temasını kurdu. Bahsedilen haberde, Rizespor’un oyuncunun mali şartları hakkında bilgi edinmeye çalıştığı belirtildi.

Rizespor’un Menajerle Temasları

Rizespor’un oyuncunun menajerine “Türkiye’de forma giymeye sıcak bakar mı?” sorusunu yönelttiği ifade edildi. Menajerin ise Areola’nın sürekli olarak ilk 11’de yer almak isteyen bir takımda oynama hedefi olduğunu, bu nedenle Türkiye’de de forma giymeye açık olduğunu dile getirdiği aktarıldı.

West Ham’daki Durumu

Areola, West Ham’da ilk 11’deki pozisyonunu kaybettikten sonra bu sezon yalnızca 1 maçta şans buldu ve bu maçta 3 gol yedi. Deneyimli kaleci, geçmişte Villarreal, PSG ve Real Madrid gibi büyük kulüplerin de formasını giymişti.