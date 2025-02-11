Çaykur Rizespor, Berkay Özcan’ı Kiraladı

RİZESPOR, BERKAY ÖZCAN’I KİRALIYOR

Çaykur Rizespor, Süper Lig’de mücadele eden bir ekip olarak, Başakşehir forması giyen Berkay Özcan’ı sezon sonuna kadar kiralayarak kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüp tarafından yapılan duyuruda, “Başakşehir FK ile yapılan anlaşmanın ardından kendisini sezon sonuna kadar yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayan ve takımımızın 20 numaralı formasını giyecek Berkay Özcan’a ‘Hoş geldin’ diyor başarılar diliyoruz” denildi.

BERKAY ÖZCAN’IN TRANSFERİ

Transferle birlikte futbolseverler, Berkay Özcan’ın yeni takımıyla nasıl bir performans sergileyeceğini merak ediyor. Çaykur Rizespor’un bu transferle birlikte güçlü bir kadro oluşturma hedefinde olduğu değerlendiriliyor. Özellikle orta saha oyuncusunun katkıları, takımın başarısını artırma potansiyeline sahip.