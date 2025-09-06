Haberler

Çaykur Rizespor, Dinamo Batum’u Yendi

MAÇIN BAŞLANGICI VE İLK YARIDAKİ GOLLER

Trendyol Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, hazırlık karşılaşmasında Gürcistan ekibi Dinamo Batum’u 3-1 mağlup etti. Maç, Mehmet Cengiz Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Çaykur Rizespor, 4. dakikada Laine’nin attığı golle öne geçti. Ancak ilk yarının sona ermesine kısa bir süre kala, konuk takım Ghaith’in 44. dakikada kaydettiği golle durumu eşitledi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı bir başlangıç yapan Çaykur Rizespor, 54. dakikada Emrecan Bulut’un bulduğu golle 2-1 öne geçti. Yeşil-mavili ekip, daha fazla baskı kurarak 70. dakikada Jurecka’nın golüyle farkı ikiye çıkararak maçı 3-1 kazandı. Çaykur Rizespor Kulübü Başkan Vekili Adnan Er ve yönetim kurulu üyeleri de bu başarılı maçı yerinden izledi.

Drone Yarışları, Yedikule Hisarı’nda Başladı

Drone Yarışları Dünya Kupası'nın Türkiye etabı, Yedikule Hisarı'nda 60 pilotun katılımıyla başladı. İlk gün, yarışmacılar sıralama turlarında yeteneklerini sergiledi.
Mardin’in Savur’unda Yangın Kontrol Altına Alındı

Mardin’in Savur ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

