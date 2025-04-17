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Çaykur Rizespor, Eyüpspor ile hazırlık yapıyor

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında 20 Nisan Pazar günü kendi sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşacak. Takım, bu önemli maçın hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman, Çaykur Didi Stadı’nda teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşiyor.

ANTRENMAN DETAYLARI

Yeşil-mavili ekip, antrenmana önce ısınma hareketleriyle başlıyor. Ardından, dar alanda pas çalışmaları ve taktik çalışmalar ile devam ediyor. Çift kale maçla tamamlanan bu antrenman, takımın maç öncesi motivasyonunu artırmayı hedefliyor. Ancak, sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal ve Papanikolaou, bu idmana katılamadı. Çaykur Rizespor, yarın gerçekleştireceği çalışmayla ikas Eyüpspor maçı için hazırlıklarını sürdürecek.

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