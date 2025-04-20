Çaykur Rizespor, Eyüpspor’u 1-0 Yendi

Çaykur Rizespor, SÜPER Lig’in 32’nci haftasında Eyüpspor’u 1-0’lık skorla mağlup etti. Maç sonrasında gerçekleştirilen basın toplantısında, her iki takımın teknik sorumluları müsabakayı değerlendirdi. Çaykur Rizespor’un Teknik Direktörü İlhan Palut, kendilerinin beklenmedik bir durumda bulunduklarını ifade etti. Palut, “Maç iki takım için de önemliydi. 1 ay içerisinde düşünmediğimiz bir yerde bulduk kendimizi. Yani bulmadık, biz kendi performansımızla buraya geldik. Bundan sonra da yapmamız gerekenler belli; alacağımız maksimum puanı alıp, zor durumdan inşallah kurtulacağız” şeklinde konuştu. Maçtaki planları hakkında bilgi veren Palut, “Mesela bugün ilk yarıda kompakt kalalım, pozisyon vermeyelim, kazandığımız toplarla doğru çıkışları yakalayıp rakip kalede etkili olalım planıyla maça başladık. Ancak, ilk yarıda topu çok geç kazandık” dedi.

eyüpspor’la başa çıkmak

Palut, Eyüpspor’un saha içerisindeki doğrularını vurgulayarak, “Eyüpspor gibi ofansif anlamda iyi bir takıma karşı duruşumuzdan memnunum. Ama ilk yarı kendi oyunumuza uzaktık. İkinci yarı oyuncular çok iyi performans gösterdiler. Eyüpspor gerçekten iyi bir takım, sahada futbolun doğrularını yapıyorlar. Arda hocayla beraber iyi de yerdeler” ifadelerini kullandı. Başarı dileklerinde de bulunan Palut, “Onları tebrik ediyorum, başarılar diliyorum” dedi.

genel durumdan memnun değil

Çaykur Rizespor’un genel durumu hakkında değerlendirmede bulunan Palut, “Bize gelince, oyuncularım çok önemliydi. Genel performanslarından memnunum. Bugün taraftarımızı daha mutlu gönderdiğimiz için sevindim. Ancak genel duruma geldiğimiz zaman açığımız çok fazla. Bir galibiyetle giderilecek bir durumda değiliz. Su hala çenemizde. Konsantrasyonu koruyup, bugünün ilk yarısından daha iyi olup bu periyottan kendimizi çıkarmamız gerekiyor” diye konuştu.

eyüpspor teknik sorumlusunun değerlendirmesi

Eyüpspor’un Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş ise karşılaşmayı şöyle değerlendirdi: “Bugün buraya kazanmaya gelmiştik, bunun için hazırlamıştık. Kazanırsak, 3’üncülük bizi bekliyordu ve bu, ligin 31’inci haftası itibarıyla çok değerli olacaktı.” Yavaş, Rizespor hakkında, “Rizespor, bulunduğu yeri hak etmeyen bir ekip. Onların da burada olması sürpriz” dedi. Maçta, Rizespor’un fiziksel kapasitesinin yüksek olduğunu belirten Yavaş, “Maalesef yine iyi savunduğumuz bir duran topta kendi kalemize gol atarak mağlup ayrıldık. Üzgünüz. Mağlubiyeti hak etmediğimizi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.