Çaykur Rizespor, Eyüpspor’u 1-0 Yendi

MAÇIN DETAYLARI

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında, ligde kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor ile Avrupa kupalarına katılma hedefi taşıyan Eyüpspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu’nda gerçekleştirilen bu mücadelede ev sahibi ekip, maçı 1-0’lık skorla kazandı. İlk yarısı golsüz sonuçlanan karşılaşmada, Çaykur Rizespor’a galibiyeti getiren gol, 76. dakikada Luccas Claro tarafından kendi kalesine atıldı. Rizesporlu oyuncu Casper Hojer, rakip yarı sahanın sol tarafından serbest vuruş kullandı ve penaltı noktası çevresine kavisli ve sert bir orta yaptı. Savunmanın Claro’nun ters vuruşu neticesinde top sağ köşeden ağlarla buluştu. Bu gol, Karadeniz takımına önemli bir galibiyet sağladı.

GALİBİYET SERİSİ VE PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte, 4 maçlık galibiyet hasretini sona erdiren Çaykur Rizespor, puanını 37’ye yükselterek 13. sıraya yerleşti. Öte yandan, 2 maç üst üste kazanan Eyüpspor ise, 50 puanda kalarak Samsunspor’u geçme fırsatını değerlendiremedi ve 3. sıradaki yerini koruyamadı. Ayrıca, Rizespor, Süper Lig’de 16 maçlık bir aradan sonra kalesini gole kapatmayı başardı. Gelecek hafta deplasmanda Kayserispor ile mücadele edecek olan Karadeniz ekibi, İstanbul temsilcisi Eyüpspor ise Galatasaray’ı evinde ağırlayacak.