Çaykur Rizespor, Fofana’yı 3 yıla aldı

ÇAYKUR RİZESPOR, YAHİA FOFANA İLE ANLAŞTI

Çaykur Rizespor, Fildişi Sahili Milli Takımı kalecisi olan Yahia Fofana’yı kadrosuna katmayı başardı. Karadeniz ekiplerinden olan Çaykur Rizespor, Fransa Ligue 1’de mücadele eden Angers kulübü ile Fofana için anlaşma sağladı.

SÖZLEŞME İMZALANDI

Fofana, kulüple yapılan anlaşmanın sonrasında sağlık kontrolleri için İstanbul’a geldi. Sağlık kontrolleri ve resmi işlemler tamamlandıktan sonra, üç yıllık sözleşmesini imzaladı ve yeşil mavili takıma katıldı. Sözleşme imzaladıktan sonra, Fildişi Sahili Milli Takımı’nın kampına katılmak üzere yola çıktı.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Geçtiğimiz sezon Angers formasıyla Fransa Ligue 1’de toplam 33 maça çıkan Fofana, milli takımda ise 24 kez sahada yer aldı. Performansı ile dikkat çeken kaleci, yeni takımında kendine yer bulmayı hedefliyor.