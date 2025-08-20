Çaykur Rizespor, Galatasaray Hazırlıklarına Başladı

HAZIRLIKLARA BAŞLANDI

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü oynayacağı Galatasaray maçı için hazırlıklarına başladı. Yeşil-mavili takım, Mehmet Cengiz Tesisleri’nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde antrenman yapıyor. Salonda ısınma ve core egzersizleriyle başlayan antrenman, sahada yapılan 5’e iki pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın sonunda dayanıklılık koşusu gerçekleştirildi ve dar alanda çift kale maçla idman tamamlandı.

GALATASARAY MAÇI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Çaykur Rizespor, yarın yapacağı yeni antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına devam edecek. Takımın performansı ve hazırlık süreci, maça dair umut veren sinyaller taşıyor.