Çaykur Rizespor, Galatasaray Hazırlıklarına Başladı

HAZIRLIKLARA BAŞLANDI

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü oynayacağı Galatasaray maçı için hazırlıklarına başladı. Yeşil-mavili takım, Mehmet Cengiz Tesisleri’nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde antrenman yapıyor. Salonda ısınma ve core egzersizleriyle başlayan antrenman, sahada yapılan 5’e iki pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın sonunda dayanıklılık koşusu gerçekleştirildi ve dar alanda çift kale maçla idman tamamlandı.

GALATASARAY MAÇI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Çaykur Rizespor, yarın yapacağı yeni antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına devam edecek. Takımın performansı ve hazırlık süreci, maça dair umut veren sinyaller taşıyor.

Japonya Savunma Bakanı Baykar’ı Ziyaret Etti

Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, heyetiyle birlikte Baykar'ı ziyaret ederek Milli Teknoloji Merkezi hakkında bilgi aldı. Baykar yönetimi de ziyarete katıldı.
Trabzonspor, Antalyaspor Maçına Hazırlandı

Trabzonspor, Antalyaspor ile Süper Lig'de oynayacağı maça yönelik hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke eşliğinde rejenerasyon ve pas çalışmaları yapıldı.

