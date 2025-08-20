Çaykur Rizespor Galatasaray Maçına Hazır

ÇAYKUR RİZESPOR HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maça yönelik antrenmanlarına başladı. Yeşil-mavili ekip, antrenmanı Mehmet Cengiz Tesisleri’nde, teknik direktör İlhan Palut’un yönetiminde gerçekleştirdi.

ANTRENMAN DETAYLARI

Antrenman salon bölümünde ısınma ve core egzersizleri ile başladı. Ardından sahada 5’e 2 pas çalışmaları ve dayanıklılık koşuları yapıldı. Antrenman, dar alanda düzenlenen çift kale maç ile tamamlandı. Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı için yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.