Çaykur Rizespor Galatasaray Maçına Hazır

ÇAYKUR RİZESPOR HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maça yönelik antrenmanlarına başladı. Yeşil-mavili ekip, antrenmanı Mehmet Cengiz Tesisleri’nde, teknik direktör İlhan Palut’un yönetiminde gerçekleştirdi.

ANTRENMAN DETAYLARI

Antrenman salon bölümünde ısınma ve core egzersizleri ile başladı. Ardından sahada 5’e 2 pas çalışmaları ve dayanıklılık koşuları yapıldı. Antrenman, dar alanda düzenlenen çift kale maç ile tamamlandı. Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı için yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Japonya Savunma Bakanı Baykar’ı Ziyaret Etti

Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, heyetiyle birlikte Baykar'ı ziyaret ederek Milli Teknoloji Merkezi hakkında bilgi aldı. Baykar yönetimi de ziyarete katıldı.
Trabzonspor, Antalyaspor Maçına Hazırlandı

Trabzonspor, Antalyaspor ile Süper Lig'de oynayacağı maça yönelik hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke eşliğinde rejenerasyon ve pas çalışmaları yapıldı.

