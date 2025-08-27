Çaykur Rizespor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

ÇAYKUR RİZESPOR GALATASARAY MAÇINA HAZIRLANIYOR

Çaykur Rizespor’un teknik direktörü İlhan Palut, Galatasaray maçı öncesinde yaptığı değerlendirmelerde, “Kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Orada ayağı yere sağlam basan, karakterli bir oyun oynamak istiyoruz. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Elimizden geleni yapacağız ve oradan güzel bir sonuçla dönmeye çalışacağız” dedi.

ZORLU MÜCADELE İÇİN HAZIRLIK

Süper Lig’in 3’üncü haftası kapsamında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, bu önemli mücadeleye hazırlanıyor. Palut, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, takımın antrenman temposunun yüksek olduğunu belirtti. “Bu haftayı Alanyaspor maçından sonra hazırlanarak ve iki tane hazırlık maçı yaparak geçirdik. Evet, Galatasaray ile oynayacağız. Zaten başlı başına zor bir maç. Neresinden bakarsanız bakın; hem rakibin kalitesi, ritmi, hem de deplasmanda oynayacak olmamız, zorlu bir karşılaşmayı işaret ediyor” şeklinde konuştu.

KALİTELİ OYUNCU TRANSFERİ ÜZERİNE

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Palut, özellikle kaleci pozisyonu için yoğun bir mesai harcadıklarını dile getirip, “İnanılmaz yoğun çalışıyoruz. Hatta buraya gelmeden önce bir kaleci izledim. Bugün itibarıyla alabileceğimiz biricik kaleci var. Ancak bugüne kadar hep ‘en iyisi olsun’ anlayışıyla hareket ettik” ifadelerini kullandı. Kaleci transferinde dikkatli davrandıklarını belirten Palut, “Transferde en yüksek perdeden, en yoğun şekilde çalıştığımız alanlardan biri kaleci pozisyonu. Şu ana kadar 70’e yakın kaleci izledik. Ancak tecrübesi, kalitesi ve buraya gelme isteği gibi parametreleri bir araya getirdiğimizde, içimize sinen kaleci sayısı oldukça az” dedi.

GEÇ KALDIĞIMIZA DAİR AÇIKLAMALAR

Transfer süreçlerinde zaman kaybı yaşadıklarını kabul eden Palut, sözlerini, “Geç kaldık, bunu net bir şekilde kabul ediyorum. Bu işi şimdiye kadar bitirmeliydik. Ancak Galatasaray maçından sonra bir milli ara olacak. O arada transferi tamamlamak istiyoruz. Ne ben hata yapmak istiyorum, ne de kulübümüzü riskli bir sürece sokmak. Camianın geçen sezondan bu yana kaleci konusundaki beklentisini üzerimizde hissediyoruz. Ancak bu baskının bizi hataya sürüklemesini istemiyoruz. Arayışlarımız titizlikle devam ediyor” şeklinde tamamladı.