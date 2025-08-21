Haberler

Çaykur Rizespor Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

MAÇ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı için hazırlıklarına devam ediyor. Takım, Mehmet Cengiz Tesisleri’nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda iki grup halinde güç ve dayanıklılık çalışması yapıyor. Futbolcular, idmanın sonunda dar alanda çift kale maça geçerek çalışmayı tamamlıyor.

TEDAVİSİ SÜREN FUTBOLCU

Tedavisi devam eden Doğanay Avcı, sağlık ekibi gözetiminde takımdan ayrı koşu yapıyor. Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarını bir sonraki antrenmanla sürdürecek.

Samsun’da Çalıştay Gerçekleştirildi

Samsun'da düzenlenen çalıştayda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde bölgesel kalkınma stratejileri ve OKA projeleri üzerine paydaşların görüşleri değerlendirildi.
TKDK, Bilecik’te Yatırım Desteği Verdi

Bilecik'te Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, tarım ve hayvancılık projelerini desteklemek amacıyla girişimcilere 71 milyon liralık hibe desteği sunacak.

