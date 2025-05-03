Çaykur Rizespor, Gaziantep FK’yı 2-0 Yendi

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Gaziantep FK’yı 2-0’lık skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ikinci yarısında gerçekleşen çeşitli anlar, takımların mücadele gücünü ve oyunun seyrini belirledi.

İKİNCİ YARIDA GİDEN MÜCADELE

Maçın 50. dakikasında, sağ kanattan kullanılan kornerde, savunmadan dönen topu önünde bulan Olawoyin’in vuruşunda kaleci Dioudis topu kornere çeldi. 54. dakikada Sowe’un ceza sahasına gönderdiği pasla, Zeqiri’nin şutu kaleci Dioudis’in kucağında kaldı. Nitekim 77. dakikada orta sahadan gelen top ile sol kanatta buluşan Akintola’nın pasında bekletmeden sağ ayakla vuran Sowe, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve durumu 1-0 yaptı.

SON DAKİKALARDA GELEN GOLLER

Maçın son anlarında, 90+4. dakikada Ali Sowe, sağ kanattan ceza sahasına kadar girdi ve Olawoyin’e pasını aktardı. Olawoyin’in vuruşu, meşin yuvarlağı ikinci kez filelerle buluşturdu ve skoru 2-0 yaptı. 90+7. dakikada Akintola’nın rakip yarı alana hızla girerken sağ çapraza verdiği pas, Taha Şahin’in kaleye ortasında Ali Sowe’un vuruşuyla sonuçlandı fakat kaleci Dioudis, topu ayaklarıyla kornere çeldi.

MAÇIN DETAYLARI

Hakemler Mehmet Türkmen, Deniz Caner Özaral ve Anıl Usta’nın yönetiminde gerçekleşen maçta, Çaykur Rizespor’un kadrosunda Grbic, Hojer, Samet Akaydın, Alikulov gibi isimler yer aldı. Gaziantep FK ise Dioudis, Sorecu, Semih Güler ile mücadele etti. Çaykur Rizespor’dan Sowe ve Olawoyin’le gelen goller, maçtaki galibiyetin temel taşları oldu. Takımda Berkay Özcan, Samat Akaydin ve Akintola sarı kart gördü.