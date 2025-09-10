Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği’ni bekliyor

MAÇ ÖNCESİ BEKLENTİLER

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında 15 Eylül Pazartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Çaykur Rizespor’un kalecisi Erdem Canpolat, “İnşallah 3 puanı alıp taraftarlarımızla kutlayacağız.” diyerek maç öncesi umut dolu açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki kaleci, Mehmet Cengiz Tesisleri’ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek, milli maçlar nedeniyle verilen aranın kendilerine iyi geldiğini ve hazırlık süreçlerinin başarılı olduğunu ifade etti.

YENİ TRANSFER HEYECANI

Erdem, takıma yeni katılan kaleci Yahia Fofana’dan da bahsetti. “Yeni kalecimiz aramıza katıldı ama milli ara yüzünden henüz daha tanışamadık. Takım olarak İyi ağırlayacağız.” diyen Canpolat, kendi gelişimi için her gün daha iyi olmaya çabaladığını belirtti. Ayrıca, “Gün güne, hafta haftaya daha iyi olmaya çalışıyoruz ve tecrübe kazanmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

SEZONUN İYİ GEÇECEĞİNE İNANILMAKTA

Gençlerbirliği ile oynanacak olan maça çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Erdem Canpolat, “İnşallah 3 puanı alıp taraftarlarımızla kutlayacağız.” dedi. Takımın ligde almış olduğu sadece 1 puana dair ise, “Maalesef henüz daha 1 puan aldık. Çok iyi çalışıyoruz ve çok iyi bir sezon geçireceğimize inanıyoruz.” açıklamasında bulundu. “Kendimizi geliştiriyoruz ve bunun devamı gelecektir.” diyerek, takımın genel durumuna dair olumlu düşüncelerini aktardı.

TEKNİK DİREKTÖRÜN ETKİSİ

Teknik direktör İlhan Palut’un takıma sağladığı pozitif enerjiyi de dile getiren Erdem, “Hedeflerime ulaşmak için gün güne kendimi geliştirmeye çalışıyorum.” diyerek, kişisel hedeflerini de vurguladı. Kalecinin bu sözleri, takımın motivasyonunun üst seviyede olduğunu ortaya koyuyor.