Çaykur Rizespor Göztepe Maçına Hazırlanıyor

HAZIRLIKLARA BAŞLANDI

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü evinde karşılaşacağı Göztepe maçı için hazırlıklarına giriş yaptı. Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri’nde teknik direktör İlhan Palut önderliğinde gerçekleştirdiği antrenmanda, salonda kuvvet ve core çalışmaları yaptı.

ANTRENMAN programı DEVAM EDİYOR

Çaykur Rizespor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Göztepe maçı için hazırlıklarını sürdürecek. Takımın performansını artırmayı hedefleyen çalışmalar, sezonun kritik döneminde büyük önem taşıyor.