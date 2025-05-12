Haberler

Çaykur Rizespor Göztepe Maçına Hazırlanıyor

HAZIRLIKLARA BAŞLANDI

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü evinde karşılaşacağı Göztepe maçı için hazırlıklarına giriş yaptı. Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri’nde teknik direktör İlhan Palut önderliğinde gerçekleştirdiği antrenmanda, salonda kuvvet ve core çalışmaları yaptı.

ANTRENMAN programı DEVAM EDİYOR

Çaykur Rizespor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Göztepe maçı için hazırlıklarını sürdürecek. Takımın performansını artırmayı hedefleyen çalışmalar, sezonun kritik döneminde büyük önem taşıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Vezirköprü’de Hayır Çarşısı Açıldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde açılan hayır çarşısı, Filistin ve Doğu Türkistan’a destek sağlayarak elde edilen gelirleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Milletvekili Faruk Kılıç, yardımların önemini belirtti.
Haberler

Hakkari Belediye Ve Hizmet-İş Sözleşme İmzaladı

Hakkari'de gerçekleştirilen törende, Vali Ali Çelik, belediye çalışanlarının hizmet gücünü vurguladı. Hizmet-İş Sendikası'ndan İdris Ersoy ise katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.