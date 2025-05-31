Çaykur Rizespor, Hatayspor’u 5-2 Yendi

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 38. ve son hafta mücadelesinde Atakaş Hatayspor’u 5-2 mağlup etti. Takımın teknik direktörü İlhan Palut, “Son iki golü saymazsak 90. dakikaya 3-2 girilen mücadele aslında bir Çaykur Rizespor sezon özetiydi. Girdiği pozisyonların çok azını değerlendiren ama pozisyon gelmeden de goller yiyebilen bir takım.” şeklinde konuştu. Maç sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında, sezonun sona ermesine rağmen oyuncularının maçtaki iştahını vurguladı.

MATCH SUMMARY

Palut, birçok gol pozisyonu ürettiklerini ancak kolay goller yediklerini belirtti. “Yine çok kolay goller yedik. Son iki golü saymazsak 90. dakikaya 3-2 gidilen mücadele aslında bir Çaykur Rizespor sezon özetiydi.” ifadelerini kullanan Palut, bunun bir özet olduğunu ifade etti. Kazanmanın önemini de dile getirerek, “Kazanarak bitirdik, en azından daha moralle herkes tatile çıkacaktır.” dedi. Hatayspor’a geçmiş olsun dileklerini ileten Palut’un, takımdaki geleceğiyle ilgili belirsizlik olduğunu aktardı.

FUTBOLUN GELECEĞİ

Palut, Rizespor’un ligde kalmasına ilişkin olarak, “İyi ki bazı takımlar bazı maçlarda kişilikli futbol sergilediler.” diyerek, gelecek hakkında kesin bir bilgi veremediğini söyledi. Rizespor’un başarısının önemli olduğuna vurgu yapan Palut, “Burada sadece ben önemli değilim, Rizespor’un başarılı olması, önemli olan en doğru kararı alabilmek.” ifadelerini kullandı.

SEZON ANALİZİ

Sezon genelindeki performansı ile ilgili değerlendirme yapan Palut, “Çaykur Rizespor, ligin gol beklentisi ile attığı gol arasında negatif anlamda en çok fark olan takım.” dedi. Kötü oynanan maçların kaybedildiğini ancak iyi oynanan birçok mücadelenin kazanılamadığını belirtti. Ayrıca, savunma zaaflarına dikkat çekerek, “Rakibin gol beklentisine göre yediği gol sayısının çok olduğu bir takım Rizespor.” şeklinde konuştu. Son olarak, 5 maçlık periyotta 0 gol atabildiklerine değinen Palut, “Seneye Süper Lig’de olacağız.” diyerek umutlu olduğunu vurguladı.