Çaykur Rizespor, Hatayspor’u 5-2 yendi

RİZESPORUN TARİHİ ANLAMINA SAHİP 800. MAÇI

Çaykur Rizespor, Hatayspor ile gerçekleştirilen karşılaşmayla Süper Lig’de 800. maçına ulaştı. Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında, Rizespor, sahasında Hatayspor’u 5-2’lik skorla yenerek önemli bir galibiyete imza attı.

RİZESPOR’UN LİGDEKİ YOLCULUĞU

Rizespor, 1979-1980 sezonunda Süper Lig’e yükseldi. Bu süreçte, belirli dönemlerde ligden düşmesine rağmen, yeniden yükselmeyi başardı. En üst lige çıktığı sezonda ilk olarak 26 Ağustos 1979 tarihinde Eskişehirspor ile mücadele eden yeşil-mavililer, bu karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Bu Hatay mücadelesiyle birlikte Karadeniz ekibi, Süper Lig’deki 800. karşılaşmasını oynamış oldu.